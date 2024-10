A Reggio…è quasi Natale. Il comune prepara un regalo per la città

E’ quasi Natale. Con l’estate ufficialmente alle spalle da pochi giorni (ma con temperature che in realtà evidenziano come a Reggio è ancora tempo per mare e sole) l’amministrazione comunale inizia a progettare quelle che saranno le attività culturali per le festività natalizie.

Per le festività mariane, come anticipato da CityNow, il Comune per la prima volta ha ospitato tre concerti con ospiti di livello nazionale grazie alle esibizione degli Stadio, Cugini di Campagna e Carmen Consoli. Allo stesso modo, anche per Natale l’idea è quella di preparare un ‘regalo’ per tutti i reggini.

“Abbiamo già intavolato le idee e le iniziative per il Natale 2019. Collaboreremo con gli enti camerali e gli operatori turistici che hanno interesse a creare un programma senza eguali. Bisogna infatti prendere consapevolezza del fatto che una città cresce quando cresce il numero di eventi, di presenze e di conseguenza l’indotto economico”, le parole del sindaco Falcomatà in occasione della conferenza stampa tenutasi a Palazzo San Giorgio.

Secondo quanto raccolto da CityNow, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale reggina c’è quella di ospitare durante le festività natalizie un concerto di caratura nazionale, ad ingresso gratuito. Si tratta di una novità rispetto alla consueta programmazione vistasi in riva allo Stretto in questi anni.

Ancora da decidere la location e, ovviamente, il nome dell’artista che si esibirà, ma la volontà è quella di festeggiare il Natale (o magari dare il benvenuto al 2020) con un concerto di rilievo, che possa essere la ciliegina sulla torta rispetto alle diverse manifestazioni ed eventi solitamente organizzati.