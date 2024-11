A Reggio il 2 maggio la giornata della Gerbera Gialla

Lunedì’ 2 maggio,alla presenza del Presidente del Senato Piero Grasso,sara’ celebrata,come ogni anno ,la Giornata antimafia della Gerbera Gialla che apre a Reggio Calabria il percorso della memoria dedicato alle vittime delle stragi di maggio, per concludersi ,poi a Palermo .Sicilia e Calabria unite da un ponte di memoria pubblica e privata ma anche da una comune volonta’ di rinascita.Maggio,infatti ,racchiude una contraddizione intrinseca essendo il mese della rinascita ma nel contempo,riportando alla mente quasi in ogni suo giorno un eccidio,dalla strage di Portella delle Ginestre a Scaglione,Musella a Basile , da Peppino Impastato a Simonetta Lamberti,da Falcone e le vittime della strage di Capaci e quelle dei Georgofili,da Gianluca Congiusta alla piccola Mariangela Ansalone

Da circa 23 anni ,un fiore,la Gerbera Gialla,nel ricordo di una strage di maggio,quella in cui venne ucciso Gennaro Musella il 3 maggio del 1982 a Reggio Calabria,viene dedicato alle vittime della criminalita’ organizzata,trasmettendo un messaggio di rinascita nella memoria.

Il programma prevede :

Alle ore 9,00 il concentramento degli studenti in Piazza Duomo .

Da lì’ si raggiungerà’ la Questura di Reggio Calabria dove i ragazzi con un flash mob circonderanno l’edificio in segno di sostegno alle Forze dell’Ordine ,in questo momento difficile in cui la ‘ ndrangheta ritorna a sparare.

Alle ore 10,00 incontro con il Presidente del Senato presso la Scuola Allievi Carabinieri .

Nell’ambito dell’evento ,un particolare pensiero sarà’ dedicato al ricordo dei giornalisti caduti per mano della criminalità’ organizzata, la cui giornata mondiale sarà’ celebrata l’indomani ,3 maggio ,proprio a Reggio Calabria.

Si procederà’ poi alla consegna dei riconoscimenti Gerbera Gialla 2016 :

GIORNALISMO IN TRINCEA

CLAUDIO CORDOVA

ANTONINO MONTELEONE

GERBERA GIALLA ALLA CARRIERA

GREGORIO CORIGLIANO

ALLA MEMORIA

ALESSANDRO BOZZO

GERBERA GIALLA 2016 PER LA GIUSTIZIA

ALLA MEMORIA DI MICHELE BARILLARO

Tra i premi,tre menzioni speciali saranno rese note al momento della cerimonia.

Alla manifestazione parteciperanno delegazioni di scuole provenienti dall’intera regione.

Tra le autorità’ civili e militari ,molte le adesioni ,tra cui il generale dei Carabinieri Riccardo Amato comandante generale delle scuole allievi carabinieri ,insieme ai massimi vertici dell’Arma .

Alle 12,30 SCOPERTURA di una lapide presso la sede dell’Associazione Riferimenti,in via 25 luglio 1/a,dedicata a tutte le vittime di mafia,nel ricordo di Gennaro Musella.