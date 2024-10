A Reggio il seminario di cooperazione sanitaria ‘Missione Africa’

Opera Don Bonifacio Azione Verde incontra la cittadinanza di Reggio Calabria sabato 5 Ottobre 2019 dalle ore 16.00 presso la sala Perri di Palazzo C. Alvaro.

L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è finalizzato a promuovere il progetto di cooperazione sanitaria di Opera Don Bonifacio Azione Verde in Nigeria.

L’organizzazione è presente in Nigeria dal 2002 con un presidio sanitario in grado di garantire assistenza gratuita a migliaia di ammalati, e ha realizzato e messo in funzione nel 2016 la struttura ospedaliera ‘Aqua Viva Hospital’. In Nigeria il servizio

sanitario locale è a totale carico del paziente e in condizioni di estrema povertà potersi curare e reperire farmaci sono diritti negati.

L’esperienza dei volontari di Azione Verde, testimoni delle problematiche in ambito sanitario in Nigeria, sarà un canale per trasmettere la tutela del diritto inalienabile alla salute e l’importanza della prevenzione, correlata anche a tassi di mortalità elevati per malattie prevedibili e quindi curabili e guaribili.

L’obiettivo dell’incontro è creare un programma di cooperazione sanitaria tra il personale medico italiano e il personale sanitario locale che opera attualmente in Nigeria, avendo come punto di riferimento Acqua Viva Hospital per il raggiungimento di un servizio sanitario con standard di qualità eccellenti.