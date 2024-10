A Reggio la 51° edizione del Concorso letterario Inedito 2019 Rhegium Julii

In scadenza, il 29 giugno prossimo, il termine per la partecipazione al Premio letterario inedito 2019 dedicato alla poesia singola, alla silloge poetica (minimo 20 composizioni) e al racconto.

Entro le ore 12.00 del 29 giugno è possibile presentare la propria candidatura alla 51° edizione del Concorso letterario Inedito 2019 Rhegium Julii.

L’organizzazione del Premio comunicherà i nomi dei vincitori con comunicato stampa, con nota di servizio sul sito www.rhegiumjulii.it e tramite la email che ciascun autore avrà indicato nella scheda di partecipazione. Per ciascuna delle sezioni verrà selezionata una rosa di tre finalisti e i segnalati di merito.

La cerimonia di premiazione è prevista nell’ambito dei Caffè letterari del Rhegium Julii organizzati annualmente nel periodo estivo nella sede che sarà tempestivamente comunicata. I Premi dovranno essere ritirati il giorno della premiazione direttamente dagli interessati. Solo nel caso di straordinario ed eccezionale motivo può essere preventivamente richiesto e autorizzato il ritiro del premio per delega.

Al primo classificato della Sezione A e C (poesia singola inedita e racconto) sarà assegnato un premio in danaro di 300 euro. Ai vincitori ed ai segnalati verrà consegnata una targa di riconoscimento del Circolo Culturale Rhegium Julii. Al primo classificato della Sezione B – silloge inedita sarà pubblicato l’intero testo poetico e la prima copia della silloge sarà consegnata in autunno nel corso della cerimonia di consegna dei Premi Nazionali Rhegium Julii.

Sul sito www.rhegiumjuli.it è possibile scaricare il bando che include il regolamento e la scheda di partecipazione. Per qualsiasi informazione scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@rhegiumjulii.it