A Reggio la presentazione del libro “I peccati rendono straordinaria la vita”

“I peccati rendono straordinaria la vita” è il titolo del libro di Tiziana Zumbo, edito da L’Erudita, che verrà presentato a Reggio Calabria domenica 3 febbraio, alle ore 18.00, presso ‘Laruffa Luppino Casa & Design’ in via Torrione 75.

Già disponibile sulle principiali piattaforme online, “I peccati rendono straordinaria la vita” racconta una storia senza tempo, la storia di Nina, una giovane donna che prende coscienza del suo essere “umana” e inizia a guardarsi dentro, per conoscersi e accettarsi.

È la storia di un percorso introspettivo che parte da una riflessione: è giusto credere che i peccati capitali – quei vizi davanti ai quali ci hanno sempre insegnato a scappare e a provare vergogna – siano tutti ugualmente associati al male? E se fossero un punto di partenza? Così, Nina esamina ogni capitolo della sua esistenza, passa in rassegna gli eventi dolorosi e traumatici che – apparentemente? – l’hanno allontanata dal bene, segnandole la strada e avvicinandola a sé stessa.

Uno stile limpido quello di Tiziana Zumbo, che ricorre spesso alla forza del linguaggio fotografico: alcuni capitoli sono infatti introdotti da scatti – opera dell’autrice stessa – che anticipano il tema affrontato.

Se la consapevolezza dei nostri limiti ci rende più forti, allo stesso modo, Nina, fiera di sé stessa e più vicina alla felicità, inizia a vivere la sua seconda vita, senza paura.

“I peccati rendono straordinaria la vita” è disponibile su:

www.amazon.it

www.ibs.it

www.hoepli.it

Inoltre il libro è ordinabile presso tutte le librerie.

Tiziana Zumbo

È nata nel 1974 a Reggio Calabria, vive a Milano. Diplomata in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera, nel 1997 si trasferisce a Roma per specializzarsi in scenografia cinematografica a Cinecittà, successivamente inizia un percorso lavorativo come scenografa in Valtur per rientrare a Milano nel 1999 dove svolge un Master in Progettazione Punti Vendita a La Camera Nazionale della Moda Italiana. Nello stesso anno, dopo una breve collaborazione con l’ufficio stampa di una griffe di moda, Tiziana inizia un nuovo percorso professionale presso la società di consulenza di comunicazione indipendente Image Building, dove attualmente lavora. “I peccati rendono straordinaria la vita” è il suo primo libro.