A San Luca le telecamere di Uno Mattina e di Rai Tre

A pochi giorni di distanza , nel nostro bellissimo comune di San Luca, patria di Corrado Alvaro e culla del importante Santuario della cristianità di Polsi, abbiamo ospitato una troupe di RaiTre e una di Uno Mattina (Rai Uno) .

Sono felice perché in questo comune che io ho adottato e soprattutto dal quale sono stato adottato, come anche da tutta la Calabria , si sta realizzando uno straordinario esperimento di puro servizio pubblico. Non solo si è restituita la democrazia ai cittadini dopo 11 anni, ma grazie alla sinergia tra comune di San Luca alla cui guida c’è Bruno Bartolo, e la società quotata ‘Openjobmetis’ , si è dato vita allo ‘sportello lavoro’ che sta dando opportunità professionali a decine di persone, senza alcun onere per lo Stato.

Lo ha dichiarato Klaus Davi giornalista, imprenditore della comunicazione e consigliere comunale di San Luca.