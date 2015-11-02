A Siderno la mostra ‘Forme del paesaggio – La punta della Calabria vista dal deltaplano’

In occasione del trentesimo compleanno dello StudioPrimoPiano, fondato da Giulio Archinà nel 1985, Sabato 31 Ottobre alle ore 19.30, negli spazi siti in Corso Garibaldi 27 a Siderno (RC), s’inaugura la mostra “Forme del paesaggio / La punta della Calabria vista dal deltaplano”. Per festeggiare la felice ricorrenza, nei locali dello StudioPrimoPiano sarà allestita una serie di ventisei fotografie realizzate da deltaplano da Giulio Archinà per documentare i paesaggi selvaggi e antropizzati dell’area più meridionale della provincia di Reggio Calabria. La selezione di fotografie racconta una storia sentimentale del paesaggio calabrese, una “paesologia” figurata del suo territorio attraverso i filtri della fotografia e del volo. Gli scatti di Archinà restituiscono la potenziale carica emozionale che questo territorio sollecita negli occhi di chi si ferma a guardarlo. Si accendono di dolcezza di fronte alle intricate forme offerte all’Aspromonte, si caricano di meraviglia davanti alle fiumare che aprono fenditure geometriche per portare acqua allo Jonio, registrano con stupore le delicate geometrie disegnate dai campi e dalle vie, il disporsi ordinato delle strade e delle piazze sui costoloni di roccia. Le foto di Archinà giocano con l’inatteso spettacolo della natura e della vita, visti in pace dall’alto, per spegnersi poi in empatica amarezza al cospetto degli stupri del territorio, dell’abbandono delle campagne, degli abusi sulle coste. Quali frammenti di un mondo osservato a distanza di sicurezza, ma esperito con l’impegno dello sguardo di chi al territorio ci tiene e se ne sente parte responsabile, le fotografie di Archinà rappresentano una testimonianza carica di poesia su di un territorio abitato da uomini spesso inconsapevoli dei suoi tesori e pertanto sovente soffocato, straziato, reso muto di bellezza. Questi scatti sono stati commissionati dalla Associazione Pro Pentedattilo e dal 6 novembre 2015 saranno collocati all’interno del museo diffuso del territorio del borgo incantato alle pendici del Monte Calvario. Seguendo una pratica ormai desueta, quella della presentazione in atelier dei pezzi destinati all’esportazione (in questo caso allegra e condivisa), le opere saranno mostrate a Siderno prima di partire per Pentedattilo. Un aperitivo accompagnerà l’evento, cui sarà presente anche il sindaco di Siderno, onorevole Pietro Fuda.