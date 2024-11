A Spazioteatro il Workshop-Laboratorio con Silvio Castiglioni

Si svolgerà dall’11 al 15 febbraio presso la Sala SpazioTeatro di Reggio Calabria nelle ore pomeridiane il nuovo Laboratorio teatrale condotto da Silvio Castiglioni ed aperto ad allievi dai 18 anni in su.Il titolo scelto dallo stesso Silvio Castiglioni per questa nuova esperienza a SpazioTeatro è: TEATRO ELEMENTARE: “Teatro elementare è un laboratorio in cammino che si snoda strada facendo con lo scopo di studiare gli elementi fondamentali del fare teatro. Vi si pratica l’osservazione, l’accoglienza e l’azione. Ogni incontro di lavoro è basato sulle risorse di ciascuno e il contributo di tutti; sulla necessità di condividere una dimensione quotidiana e la capacità di lavorare insieme, accettando e superando i propri limiti e quelli dei compagni. Sull’ascolto e l’attenzione, come motori dell’azione necessaria. Sulla reciprocità dello sguardo. Ogni laboratorio è un’occasione per mettersi alla prova.”Silvio Castiglioni, attore e ricercatore teatrale, è tra i fondatori del CRT-Centro di Ricerca per il Teatro di Milano nel cui ambito matura le prime esperienze formative con i Bread and Puppet di Peter Schumann e l’Odin Teatret di Eugenio Barba, con cui inizia il suo apprendistato teatrale. In seguito fonda il Teatro di Ventura, gruppo di punta del cosiddetto terzo teatro con cui realizza numerosi spettacoli con regia di Ferruccio Merisi. Lavora con Raùl Ruiz, Mauricio Paroni de Castro, Renato Gabrielli, François Khan, Katzuko Azuma, Sandro Lombardi e Federico Tiezzi.Intensa l’attività formativa: ha diretto tra l’altro i progetti “Anabasi” in collaborazione con ETI e CRT, “Zampanò”, FSE al Festival di Santarcangelo, “Moscow project”, presso l’American Repertory Theatre – Harvard University, USA. Dal 1998 al 2005 è stato direttore artistico del Festival di Santarcangelo, il più importante festival per il nuovo teatro e la ricerca teatrale italiana, dopo esserne stato condirettore con Leo de Berardinis dal ‘94 al ’97. Nel febbraio 2011 è stato chiamato alla direzione artistica del CRT – Centro di ricerca per il teatro di Milano, che ha condotto fino la scorsa stagione.Ha recentemente debuttato il suo ultimo spettacolo L’uomo è un animale feroce, trasmesso da RaiRadio3 e che sarà in scena nella stagione di SpazioTeatro il 15 e 16 febbraio 2014.Iscrizioni al workshop entro il 7 febbraio.Info al 339.3223262 o scrivendo a info@spazioteatro.net