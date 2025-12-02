Accademia della Scherma Reggio Calabria: grande giornata al “Trofeo del sabato”e al “Trofeo Pellegrino”

Un applauso speciale ad Anna Bentivogli, protagonista di una prova brillante che le vale un prestigioso 6º posto nel Trofeo del Sabato – Spada Femminile. Anna continua a dimostrare una crescita costante, frutto del suo impegno quotidiano e dell’eccellente lavoro svolto dallo staff tecnico, sempre al suo fianco nel percorso di sviluppo atletico e agonistico.

Ottima prova anche per il cadetto Mattia Bellesso, impegnato nella categoria Spada Maschile del Trofeo del Sabato. Mattia si ferma all’ingresso del tabellone dei 16, al termine di un assalto tiratissimo, deciso all’ultima stoccata contro un avversario di grande esperienza e valore — atleta che concluderà poi al 3º posto della competizione. Mattia esce quindi dalla pedana a testa alta, con una prestazione che conferma la sua crescita e il suo potenziale.

Secondo giorno di gara – Trofeo Lui e Lei

Nel prosieguo della manifestazione, Anna e Mattia si sono uniti nella competizione a squadre miste “Trofeo Lui e Lei”, conquistando un brillante 27º posto finale, collocandosi nella parte alta della classifica. Un risultato che conferma ulteriormente la qualità del lavoro svolto finora e la solidità del percorso tecnico portato avanti dall’Accademia.

Intense emozioni anche al prestigioso Trofeo “Pellegrino” di Milano, che ha visto il ritorno in pedana del nostro schermidore Filippo Arnò. Nonostante una lunga assenza dalle competizioni dovuta a impegni lavorativi, Filippo ha disputato una gara più che onorevole, soprattutto considerando l’alto numero di partecipanti e il livello tecnico del torneo. Una prova di carattere, determinazione e grande attaccamento alla nostra realtà sportiva.

Si rinnova il plauso a tutto lo staff tecnico e dirigenziale dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria, che ogni giorno dimostra con i fatti un percorso di crescita straordinario, affermandosi sempre più nell’élite della scherma nazionale.

Avanti così, un passo dopo l’altro, sempre più in alto.