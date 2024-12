Natale a Reggio e accensione dell’albero. Falcomatà: ‘Abbiamo fatto le formichine, adesso lo abbiamo comprato’ – VIDEO

Sono le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà, primo cittadino di Reggio Calabria che, da piazza Duomo, questo pomeriggio, ha rivolto un messaggio alla città, prima dell’accensione delle luci dell’albero di Natale.

“Ci sentiamo davvero in famiglia perchè è quello che in questi anni abbiamo provato a essere. Stiamo riuscendo a essere una famiglia, con i suoi momenti belli e brutti, con pro e contro. E come in ogni famiglia l’8 dicembre si accende l’albero di Natale e si mangiano le crespelle”.

Falcomatà ricorda infine come l’albero di quest’anno, costato 100 mila euro, sia “l’albero di tutti, l’albero della città”.

“E’ un albero che accoglie i reggini, i turisti e i nostri concittadini di ritorno da fuori. In questi anni abbiamo sofferto tanto e combattuto con i denti. L’albero non è sempre stato così. Abbiamo fatto le formichine, abbiamo risparmiato, come in ogni famiglia, un pò alla volta. E quest’albero lo abbiamo comprato perchè questo è l’albero della città. Non è un albero che l’anno prossimo non ci sarà più e i prossimi anni sarà ancora di più addobbato con l’amore e l’esperienza dei reggini. Buon NAtale Reggio, teniamola sempre stretta al cuore la nostra città”.