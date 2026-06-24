Access City Award 2027: aperte le candidature per le città europee più accessibili

“Una società inclusiva si costruisce garantendo a ciascuno la possibilità di partecipare pienamente alla vita della comunità. Questo perché l’accessibilità non fa riferimento solo ad un requisito infrastrutturale, ma è una condizione essenziale per l’esercizio dei diritti, l’autonomia e la piena cittadinanza. È il presupposto necessario per trasformare l’inclusione da principio a realtà concreta”.

Così l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, componente dell’Intercomitato del Parlamento europeo per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), commenta l’apertura delle candidature all’Access City Award 2027, il premio promosso dalla Commissione europea e dal Forum Europeo della Disabilità che riconosce e valorizza le città maggiormente impegnate nell’abbattimento delle barriere e nella costruzione di contesti urbani sempre più accessibili e inclusivi.

L’iniziativa è rivolta alle città con oltre 50.000 abitanti che abbiano realizzato interventi concreti per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici, dei trasporti, dei servizi, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dei luoghi della cultura. A sostegno delle migliori esperienze europee, il premio prevede un riconoscimento economico di 150.000 euro per la città vincitrice, 120.000 euro per la seconda classificata e 80.000 euro per la terza, risorse che potranno essere reinvestite per rafforzare ulteriormente le politiche di accessibilità e inclusione. Per l’edizione 2027 è inoltre prevista una menzione speciale dedicata ai “Servizi Comunitari Accessibili”, destinata alla città che si distinguerà nella promozione dell’autonomia, della vita indipendente e della piena partecipazione delle persone con disabilità attraverso servizi territoriali innovativi e inclusivi.

“L’Europa – aggiunge l’On. Princi – sta portando avanti un percorso sempre più ambizioso per garantire che nessuno venga lasciato indietro. Rendere accessibili le città significa abbattere ostacoli che ancora oggi limitano la piena partecipazione di milioni di cittadini alla vita sociale, culturale, educativa e lavorativa. Significa, quindi, trasformare il principio dell’uguaglianza in opportunità concrete e migliorare la qualità della vita dell’intera comunità”.

L’eurodeputata sottolinea come il premio rappresenti un’importante occasione per valorizzare il lavoro svolto dalle amministrazioni locali e favorire la diffusione di modelli innovativi di accessibilità e inclusione a livello europeo.

“Rivolgo un invito particolare alle città di Reggio Calabria, Catanzaro, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, Cosenza e Crotone – prosegue l’Onorevole Princi – affinché colgano questa importante opportunità europea. Partecipare all’Access City Award significa mettere in evidenza le buone pratiche sviluppate sui territori, rafforzare la capacità progettuale degli enti locali e contribuire alla costruzione di città sempre più accessibili, moderne e attente ai bisogni delle persone. L’inclusione si realizza attraverso scelte concrete e il ruolo delle amministrazioni locali è fondamentale per trasformare i diritti in opportunità reali”.

“Come componente dell’Intercomitato del Parlamento europeo per l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) – evidenzia l’europarlamentare calabrese -, seguo con particolare attenzione tutte le iniziative che promuovono inclusione, autonomia e pari opportunità. Proprio nelle scorse settimane ho rappresentato il Parlamento europeo alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU a New York, dove è emersa con forza la necessità di accelerare il passaggio dai principi all’attuazione concreta dei diritti. Le città svolgono un ruolo decisivo in questo percorso: è nei servizi, negli spazi pubblici, nella mobilità e nell’accesso alla cultura che i diritti diventano realtà quotidiana. Costruire comunità accessibili significa costruire comunità più giuste, più moderne e più vicine alle persone”, conclude l’On. Princi.

Le candidature potranno essere presentate fino al 4 settembre 2026. I vincitori saranno annunciati il 4 dicembre 2026 a Bruxelles.

La struttura dell’eurodeputata Giusi Princi, attraverso il servizio “Europa a Casa”, è disponibile a fornire supporto informativo alle amministrazioni interessate alla candidatura e all’accesso alle opportunità promosse dall’Unione europea.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul portale ufficiale della Commissione europea: https://access-city-award.ec.europa.eu/