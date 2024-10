Reggio, accolti i rappresentanti del Governo della Romania

Sono stati accolti nei giorni scorsi a Palazzo San Giorgio, sede del Municipio di Reggio Calabria, i rappresentanti del Governo rumeno Dott. Ovidiu Lane, in qualità di Segretario di Stato e Ministro dei Rumeni all’estero, e il Dott. Ion Stirbu in qualità di vice console generale di Romania a Bari.

I due diplomatici sono intervenuti in città per partecipare ad una tavola rotonda sul tema del fenomeno migratorio a Reggio Calabria, organizzato dall’ “Asociatia Socio-Culturala Santa Maria”, alla quale hanno preso parte anche il consigliere delegato al turismo del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella e l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera. L’incontro è stato l’occasione per rinnovare i sentimenti di amicizia tra la città di Reggio Calabria e la comunità rumena.

Dopo il convegno tenutosi a Palazzo San Giorgio, i due rappresentanti diplomatici, accompagnati dal Delegato Latella, hanno avuto modo di apprezzare le principali bellezze presenti sul territorio cittadino, a partire dal Museo Nazionale della Magna Grecia, casa dei Bronzi di Riace, per poi spostarsi sul Lungomare Falcomatà e successivamente visitare i principali siti archeologici e culturali della Città.

«Abbiamo accolto con piacere i rappresentanti della comunità rumena – ha dichiarato il delegato al turismo Giovanni Latella – siamo davvero contenti che la nostra città abbia stimolato l’attenzione istituzionale di un Paese che storicamente è molto legato all’Italia. Un incontro molto positivo che ha già dato i suoi primi frutti: i diplomatici sono rimasti molto affascinati dalla nostra città e hanno assicurato il massimo impegno al fine di promuovere il territorio di Reggio Calabria in ambito turistico presso i tour operators internazionali che propongono pacchetti in Romania».