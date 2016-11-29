Accordo tra Regione Calabria e Università Mediterranea
29 Novembre 2016 - 12:18 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 30 novembre alle ore 10.00, presso la sala Organi collegiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ( Salita Melissari – Torre 2 – IV piano), si terrà la conferenza stampa per la si firma della convenzione sull’Accordo di programma quadro PIANO NAZIONALE PER IL SUD, relativo ad un importante programma di manutenzione e ampliamento delle strutture universitarie della Mediterranea per l’importo complessivo di circa 10 milioni di euro.
Sigleranno l’accordo il rettore della Mediterranea, Pasquale Catanoso, e l’Assessore Regionale ai LLPP, Roberto Musmanno, alla presenza del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.
Saranno presenti il direttore generale della Mediterranea, prof. Marcello Zimbone, il prorettore alla Programmazione edilizia, prof. Ottavio Amaro, i direttori dei Dipartimenti e il dirigente dell’area tecnica, ing. Sandro Taverriti.
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