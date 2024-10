Accorinti a passeggio per Reggio: “La città è meravigliosa, la critica deve essere costruttiva”

Il giorno di Santo Stefano, sul Corso Garibaldi, oltre a numerosi reggini, c’è anche un messinese doc, l’ex primo cittadino con addosso un’inconfondibile felpa del Mahatma Gandhi “be the change you want to see in the world”, al quale in linea alla celebre frase gli si è domandato a che punto sia il processo di cambiamento e di miglioramento dell’area dello stretto.

Renato Accorinti con fermezza e convinzione ha dichiarato ai microfoni di CityNow:

“Ci vuole molta pazienza, una comunità per cambiare ha bisogno di tempo, ciò non ci deve scoraggiare, il primo passo va fatto anche se ci attendono milioni di miglia. Quando si è all’interno delle istituzioni sicuramente si è responsabilizzati, ma soprattutto da cittadini, “delegare” è assolutamente sbagliato. Un esempio è stato Berlusconi dichiarando che il popolo doveva seguire esclusivamente la sua emittente, infatti ci avrebbe pensato lui a cambiare in meglio”.

In merito alle iniziative intraprese durante la sua amministrazione:

“Dopo pochi mesi dal mio insediamento ho radunato i sindaci delle rispettive sponde spiegando che non dobbiamo vederci come estranei ed ho suggerito loro di intraprendere percorsi inclusivi, lo stretto ci unisce non ci divide noi siamo i rappresentanti del popolo non delle rispettive curve sud. Incontrando i sindaci sulla nave, è stato un momento entusiasmante anche con Giuseppe Falcomatà infatti il mio assessore alla mobilità ha lavorato con quello di Reggio promuovendo progetti per la mobilità”.

Il futuro di Accorinti lo vedrà protagonista con una lodevole iniziativa nel capoluogo reggino:

“Con i soldi guadagnati da sindaco sto proponendo progetti per la città. Ho comprato 11 defibrillatori, nove destinati a Messina, uno a Filicudi. Uno lo porterò nel mese di gennaio presso il comune di Reggio Calabria, ma non per la stampa o per azioni elettorali, dovrà essere una botta per le coscienze ed ovviamente al cuore se qualcuno sta male”.

Un pensiero sulla città dove si trova in visita: