Siderno, Progetto Assistenza ottiene l’accreditamento: servizi ad hoc per famiglie e anziani

Un riconoscimento che segna una tappa importante nel percorso di crescita sul territorio. Progetto Assistenza di Siderno è stata ufficialmente accreditata per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali, certificando il rispetto degli standard richiesti in termini di qualità, professionalità e organizzazione nell’assistenza alla persona.

Un traguardo che arriva dopo quattro anni di attività e che rafforza il ruolo della cooperativa come realtà di supporto concreto per chi vive situazioni di fragilità.

In questi anni la struttura ha lavorato accanto ad anziani, famiglie e persone che necessitano di assistenza domiciliare qualificata, costruendo servizi pensati su misura. Non interventi generici, ma percorsi studiati caso per caso, con l’obiettivo di rispondere davvero ai bisogni quotidiani di chi chiede aiuto.

Uno sportello per ascoltare e orientare

Nella sede di Corso Garibaldi 128 è attivo lo Sportello d’Ascolto, spazio dedicato all’informazione e al sostegno di anziani, caregiver e familiari. Il servizio rientra nel progetto “Anziani, mai più soli”, promosso dalla cooperativa Smeraldo, e nasce per offrire non solo assistenza, ma anche un luogo in cui trovare orientamento e risposte nel complesso ambito socio-assistenziale.

Servizi pensati per ogni esigenza

L’offerta è ampia e copre diversi ambiti della cura e del supporto alla persona: assistenza agli anziani, prestazioni infermieristiche e fisioterapiche, telemedicina con ECG e Holter refertati subito, consulenze psicologiche e percorsi dedicati a bambini e ragazzi con DSA, BES, ADHD e disturbi dello spettro autistico, doposcuola per studenti di ogni grado, logopedia e servizio ambulanza.

Tutti interventi organizzati secondo un approccio integrato e personalizzato.

Uno sguardo al futuro

La risposta positiva del territorio ha consolidato il lavoro svolto finora. Per questo la cooperativa guarda avanti con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti e rafforzare la rete di assistenza locale, così da offrire servizi sempre più efficaci alle famiglie.

Screenshot

Contatti

Sede: Siderno, Corso Garibaldi 128

Tel: 0964 1907723 – 342 6495172

Email: siderno@progetto-assistenza.it

Segui le pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.