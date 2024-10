Acireale-LFA Reggio Calabria: le formazioni ufficiali. Diverse le novità per Trocini

Nuovo impegno infrasettimanale per la LFA Reggio Calabria. C’è voglia e desiderio di dare seguito alle tre vittorie consecutive consapevoli che l’Acireale in casa non è facilmente battibile. Mister Trocini ha cambiato qualcosa nell’undici iniziale, per esempio con gli inserimenti sin dal primo minuto di Salandria e Coppola. Dentro anche Aquino e Provazza.

La formazioni ufficiali

