Acireale-Reggina: sono 22 i calciatori convocati da mister Torrisi
Due gli infortunati, tre i non convocati. Zenuni fuori non è più una notizia
08 Novembre 2025 - 15:27 | Redazione
Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con l’Acireale:
Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Grillo, Palumbo, Pellicanò
Non convocati: Chirico, Rizzo, Zenuni
Indisponibili: Ferraro, Ragusa