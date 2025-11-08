City Now

In Evidenza

Acireale-Reggina: sono 22 i calciatori convocati da mister Torrisi

Due gli infortunati, tre i non convocati. Zenuni fuori non è più una notizia

08 Novembre 2025 - 15:27 | Redazione

Reggina Edera

Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con l’Acireale:

Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta  
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Grillo, Palumbo, Pellicanò

 Non convocati: Chirico, Rizzo, Zenuni
 Indisponibili: Ferraro, Ragusa

RegginaReggio Calabria Calcio