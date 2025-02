Acireale-Reggina: la probabile formazione amaranto. Qualche dubbio per Trocini

Secondo trasferta consecutiva per la Reggina che si trova a rincorrere la prima posizione e quindi con l’obbligo di vincere sempre, pur consapevole di giocare su un campo molto complicato come quello di Acireale. Mister Trocini ha qualche dubbio nello schieramento dell’undici iniziale per motivi diversi. La diffida soprattutto di Girasole e l’utilizzo di Grillo recuperato ma non al top della condizione.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Girasole (Capomaggio), Adejo, Cham; Barillà, Salandria, Porcino; Ragusa, Renelus (Grillo), Barranco. All. Trocini