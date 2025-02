Acireale-Reggina: dove e come vedere la partita

Partita delicatissima per gli amaranto prima dello scontro diretto con il Siracusa

“Siamo dietro e quindi costretti a vincere sempre“. Lo ha dichiarato mister Trocini alla vigilia del match che la Reggina giocherà ancora una volta in trasferta, oggi sul campo dell’Acireale. Non ci sarà Laaribi squalificato e torna nell’undici titolare Salandria, massima attenzione ai cartellini con Girasole e Barillà in diffida.

Leggi anche

Dove e come vedere la partita

Attraverso l’emittente locale Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming collegandosi al sito reggiotv.it o alla pagina facebook della tv reggina.