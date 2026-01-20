Acireale: prima la beffa, adesso i danni. Mano pesantissima del Giudice sportivo

E’ finita con il risultato di 3-3 il match tra l’Acireale e la Nuova Igea con i granata in vantaggio di tre reti e poi rimontati e raggiunti nel recupero grazie ad un calcio di rigore ritenuto assai generoso dalla compagine di casa. Il nervosismo finale ha portato ad una serie di provvedimenti da parte del Giudice Sportivo.

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA – CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE – AMMENDA € 4000,00 CITTÀ DI ACIREALE 1946

Per avere, al termine della gara, una ventina di persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco tentando di raggiungere l’Arbitro mentre gli rivolgevano espressioni offensive e minacciose. Uno dei medesimi afferrava l’Ufficiale di gara per un braccio che stringeva con forza mentre gli rivolgeva frasi offensive e intimidatorie, incitava i presenti ad assumere condotte violente e lui stesso tentava di colpirlo con una gomitata ad un fianco. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine che scortavano gli Ufficiali di gara verso gli spogliatoi, mentre venivano accerchiati da dirigenti e calciatori della società. Nella circostanza l’Arbitro veniva colpito al gluteo destro con un calcio, mentre altra persona non identificata tentava di colpire un AA con una gomitata. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva di cui al CU 34.

SQUALIFICA FINO AL 20.03.2026

Dirigente MAIORANO STEFANO (CITTÀ DI ACIREALE 1946). Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE DEMOLEON LUIS SEBASTIEN (CITTÀ DI ACIREALE 1946). Per avere rivolto espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare permaneva sul terreno di gioco per circa un minuto reiterando la condotta.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE PUGLISI SAMUELE SALVATO (CITTÀ DI ACIREALE 1946). Per avere, calciatore in panchina, ricolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale. (R A – R AA)

CALCIATORI NON ESPULSI: SQUALIFICA FINO AL 20/1/2027 per IULIANO ONGILIO ALVARO (CITTÀ DI ACIREALE 1946). Per avere, al termine della gara, inseguito l’Arbitro fino all’ingresso degli spogliatoi tentando di colpirlo reiteratamente con pugni e gomitate, alcune delle quali sfioravano l’Ufficiale di gara, e non riuscendo nell’intento solo grazie alla presenza dalle Forze dell’Ordine.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE MAGGIO SALVATORE MATTIA (NUOVA IGEA VIRTUS). Per avere colpito un calciatore un calciatore avversario con un pugno allo sterno