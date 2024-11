Ad Ecolandia il Maestro si racconta

Inizia sabato 15 Novembre la prima di un ciclo di conferenze dedicate al Maestro Leonardo da Vinci.Viaggiando tra schizzi, appunti, racconti e segreti di un uomo dall’ingegno e talento universale, si racconterà la sua particolarissima personalità e la sua voglia di conoscere ed insegnare. Una genialità, quella di Leonardo, che si esplica nel suo spirito curioso, critico, logico, nella sua creatività e poliedricità, che diventa un modello da raccontare e far conoscere alla città che oggi, più che mai, sente il bisogno di un risveglio culturale, di una riscoperta dei miti a cui rivolgersi per trasmettere, specialmente ai più giovani, la bellezza della conoscenza, del sapere e del saper fare.La 1° Conferenza su Leonardo da Vinci ad Ecolandia: “Leonardo e i segreti della divina proporzione, svelati dall’eclettico Giovanni Pelosini”La nostra attenzione è spesso rapita dalla bellezza delle forme, ma cos’è “bello”? Sin dall’antichità studiosi e scienziati notarono che ciò che riteniamo armonico rispetta una proporzione che è stata addirittura definita Divina!La Divina Proporzione è un piccolo numero che racchiude in se l’armonia di ciò che ci circonda: piante, animali e persino uomini hanno relazioni che rispettano esattamente il numero divino, che si nasconde in un seme di girasole, nella disposizione dei rami negli alberi, nel volto e corpo umano.Il 15 Novembre alle ore 18:00 Ecolandia ci guiderà attraverso i segreti del massimo comun divisore che accomuna strutture di galassie, onde marine, forme vegetali e la catena del DNA.PROGRAMMA17:00 Visita guidata alla Mostra de “Le macchine di Leonardo da Vinci”17:50 Saluti delle Autorità18:00 Conferenza del Prof. Giovanni PelosiniPartecipano:Angela Misiano – Responsabile scientifico Planetario PitagoraGiuseppe Cutispoto – Componente Consiglio Direttivo Società Astronomica Italiana20:00 “Atmosfere medioevali” Intervallo musicale – ensemble musicale del Conservatorio Francesco Cilea;20:30 RinfrescoEcolandia, presso la Sala Ristorante “L’Attrattoria “15 Novembre 2014 ore 18:00Via Scopelliti Ex Forte Gullì – Arghillà – Reggio Calabria0965.679905 / 388.3807859 – info@parcoecolandia.it – www.parcoecolandia.it