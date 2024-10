Addio a Giacomo Battaglia, Don Nuccio Cannizzaro: “Sarà un rito funebre gioioso. Uomo sereno, disponibile e sempre allegro”

E’ un giorno di lutto cittadino. Non poteva essere altrimenti.

E’ un giorno senza sorriso per Reggio Calabria che piange il suo grande artista Giacomo Battaglia. Attorno alla camera ardente allestita all’ingresso del Teatro Francesco Cilea ci sono amici, parenti, semplici cittadini. Tutti riuniti attorno alla bara, semplice, così come era lui. Avvolta da una bandiera amaranto, quella della Reggina, sua squadra del cuore. Accanto la fotografia che lo rappresenta in un primo piano intenso. Un volto da attore, da vero autentico protagonista.

Entriamo anche noi e rivolgiamo un’ultimo saluto all’amico Giacomo Battaglia, sempre protagonista sulle nostre pagine tra interviste, dirette FB e spot video che hanno impreziosito il nostro magazine grazie ai suoi brillanti interventi.

Decidiamo di entrare prima di tutti all’interno della Chiesa di San Giorgio al Corso, dal 15 settembre intitolata ufficialmente dal Vescovo come la ‘Chiesa degli artisti‘. Entriamo in sacrestia per catturare le prime parole del parroco don Nuccio Cannizzaro.

“Leggerò le lettere che hanno scritto i vari Papi sugli artisti. Paolo VI, Giovanni Paolo II, di cui oggi ricorre l’anniversario della morte e Benedetto XVI. Tutti hanno dedicato tante pagine agli artisti. Oggi questo funerale deve avere i connotati di una celebrazione gioiosa perchè l’amico Giacomo ha lasciato tanto a questa città con tanti sorrisi. Dobbiamo celebrare un rito funebre gioioso. Tanti reggini odiano la propria città. Giacomo era un reggino che amava Reggio.E’ il primo funerale di un’artista all’interno di una Chiesa dedicata proprio a chi regala sorrisi. Giacomo se lo merita e lo ricorderemo così, con il sorriso…”.

Ciao Giacomo. Ci mancherai tanto.