Calcio: addio a Enrico Etna. Con la Reggina la prima storica promozione in A

Dalla pagina ufficiale dell’Asd Città di Siderno, apprendiamo della scomparsa di Enrico Etna, portiere dell’Ac Siderno negli anni ’80 e anche allenatore e preparatore dei portieri in modo particolare della Reggina con la quale ha conquistato la prima storica promozione in serie A. E’ stato per sette anni al Crotone dove ha lavorato anche con Gianpiero Gasperini. L’Asd Città di Siderno è l’ultima squadra con la qiale ha lavorato.

Il comunicato

“La ASD Città di Siderno, con profondo dolore, comunica la scomparsa del nostro caro Enrico Etna.

Con il cuore colmo di tristezza, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i calciatori si stringono con commozione attorno alla sua amata moglie, ai suoi figli e a tutta la famiglia, condividendone il grande dolore.

Ciao Enrico, grazie per tutto ciò che ci hai insegnato, dentro e fuori dal campo.

Il tuo esempio, la tua passione e i tuoi valori resteranno per sempre nei nostri cuori.

Non ti dimenticheremo mai“.