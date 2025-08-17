Addio a Placido Napoli, il saluto commosso della CGIL
Addio a Placido Napoli: esempio di dedizione, giustizia e umanità. Il ricordo della comunità sindacale
17 Agosto 2025 - 16:20 | Comunicato
Con profonda tristezza salutiamo il compagno Placido Napoli.
Placido è stato per la nostra organizzazione un punto di riferimento importante: ha ricoperto incarichi di rilievo con competenza, passione e dedizione, ma soprattutto ha incarnato i valori della solidarietà, della giustizia e del rispetto, portando sempre con sé un profondo carico di umanità.
Un esempio di impegno e umanità
La sua presenza e il suo impegno hanno contribuito a rafforzare la nostra comunità sindacale e a lasciare un segno che resterà vivo nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.
Vicinanza alla famiglia
Alla famiglia di Placido rivolgiamo la nostra vicinanza e il nostro abbraccio fraterno, certi che il suo esempio continuerà ad accompagnare le nostre battaglie e il nostro cammino collettivo.