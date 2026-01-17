Addio a Rocco Commisso: il cordoglio della Reggina

AS Reggina 1914 esprime il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa del Presidente della ACF Fiorentina, Rocco Commisso, figura di alto profilo umano e sportivo, esempio di passione, visione e dedizione al calcio.

Di origini calabresi, ha mantenuto nel tempo un forte legame con la propria terra, incarnando valori di lavoro, identità e appartenenza che resteranno indelebili.

Alla famiglia Commisso, alla società Fiorentina e a tutto il popolo viola, la Reggina 1914 rivolge le più sincere e partecipate condoglianze in questo momento di grande dolore.

