Nasce la nuova associazione politico-culturale ‘Adesso Reggio’: ‘Non siamo un partito, facciamo proposte’

Si presenta ufficialmente alla città “Adesso Reggio”, nuova associazione politico-culturale che si propone come spazio civico indipendente e autonomo, orientato alla proposta e al miglioramento concreto della qualità della vita a Reggio Calabria.

Guidata dal presidente Bruno Occhiuto e dal vicepresidente Lorenzo Federico, “Adesso Reggio” si propone come spazio aperto alla partecipazione di cittadini e competenze del territorio.

“Adesso“– spiegano i promotori – significa responsabilità e impegno.

Un richiamo a non rimandare più di fronte alle criticità quotidiane che interessano la città: manutenzione carente, servizi lenti, difficoltà nei quartieri e mancanza di prospettive per molti giovani. L’associazione nasce dall’incontro di cittadini, professionisti, imprenditori e giovani accomunati dalla volontà di contribuire con competenze e senso civico al dibattito pubblico.

“Non siamo un partito – precisano – né un movimento ideologico, né un comitato elettorale. Siamo un’associazione civica di proposta”.

Autonomia e dialogo istituzionale

“Adesso Reggio” si definisce indipendente da partiti e schieramenti politici.

“Dialogheremo con chiunque abbia a cuore soluzioni concrete per la città, ma manterremo la nostra autonomia. Il nostro unico riferimento è il bene comune”.

La nostra posizione è chiara: nessuna contrapposizione pregiudiziale, ma valutazione nel merito delle scelte.

“Riconosceremo ciò che funziona e proporremo soluzioni alternative dove riscontreremo criticità. L’obiettivo non è alimentare il conflitto, ma alzare il livello del confronto pubblico”.

Missione e metodo

La missione dichiarata è promuovere una cultura amministrativa fondata su trasparenza, legalità, competenza e programmazione.

“Prima degli slogan servono contenuti, prima delle dichiarazioni serve metodo”.

L’associazione opererà attraverso tavoli tematici permanenti, documenti tecnici pubblici, incontri nei quartieri, proposte formali alle istituzioni e report periodici accessibili ai cittadini.

“Non facciamo polemiche, facciamo proposte”, sottolineano i promotori.

Visione e prospettive

Tra le priorità indicate vi è la necessità di costruire una visione di medio-lungo periodo capace di rendere Reggio Calabria più attrattiva per le nuove generazioni e per gli investimenti, stimolando lo sviluppo economico e migliorando i servizi essenziali.

Quanto al futuro elettorale, l’associazione ribadisce che l’impegno attuale è esclusivamente civico e orientato alla produzione di contenuti.

