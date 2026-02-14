‘Adesso Reggio’: l’onorevole Cannizzaro nel suo programma parla anche di Reggina

Nel corso dell’appuntamento politico “Adesso Reggio”, organizzato dall’onorevole Francesco Cannizzaro nella sala “F. Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, a pochi mesi dalle elezioni comunali di Reggio Calabria, non è mancato nell’esposizione del programma distribuito in dieci punti, un passaggio dedicato allo sport e alla Reggina.

L’onorevole Cannizzaro ha parlato di sport come leva sociale, educativa, strutturale ed economica. “Abbiamo parlato di sport ed è inevitabile che il nostro pensiero vada alla Reggina anche se per garbo non lo abbiamo scritto nel programma, ma è evidente che noi si sia sempre dalla parte della nostra amata Reggina e verso coloro che continuano con grandi sacrifici anche se non si vince a prendere treni, bus per le trasferta. Reggio credo meriti la squadra nella massima serie così come è stato in passato e la nuova amministrazione svolgerà un ruolo strategico, decisivo, fondamentale per arrivare a questo e noi ci saremo”.

In una campagna elettorale che sta per entrare nel vivo, anche il calcio diventa terreno di confronto. Perché a Reggio, lo sport è parte della vita quotidiana. E la Reggina, nel bene e nel male, resta un punto fermo.