L’aeroporto di Reggio vola sempre più: a marzo +192% rispetto al 2024

Il 2025 si apre con risultati estremamente positivi per gli aeroporti calabresi. Nel primo trimestre dell’anno, gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone hanno registrato una crescita complessiva del traffico passeggeri pari al +38% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Traffico internazionale in crescita del 170%

Particolarmente significativo l’incremento del traffico internazionale, che ha fatto segnare un eccezionale +170%. Un risultato che testimonia non solo il crescente interesse per la Calabria come destinazione turistica, ma anche l’efficacia delle politiche di sviluppo intraprese, volte a rafforzare il ruolo della regione nel panorama del trasporto aereo internazionale.

Marzo 2025: forte crescita internazionale

Nel solo mese di marzo, il traffico passeggeri è cresciuto del +41,3%, con un totale di 298.647 passeggeri transitati negli scali calabresi. A trainare questo aumento sono state le nuove rotte internazionali, che hanno generato una crescita del 140% rispetto a marzo 2024, grazie soprattutto alla forte domanda verso destinazioni come Berlino, Barcellona, Francoforte e Londra.

Dati traffico passeggeri marzo 2025

Aeroporto Passeggeri Variazione (mar24) Crotone 18.595 +43,0% Lamezia Terme 200.739 +17,3% Reggio Calabria 79.313 +192,3%

L’Amministratore Unico di Sacal, Marco Franchini, ha commentato: