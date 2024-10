Aeroporto, il centro destra attacca Falcomatà: ‘Vive fuori dalla realtà’

“Apprendiamo dalla stampa che il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, si dice preoccupato a più riprese per il futuro dell’Aeroporto dello Stretto, chiuso per l’emergenza Coronavirus. Sinceramente non siamo preoccupati della chiusura contingente alla pandemia, l’unico momento della storia in cui possiamo accettare i provvedimenti forzati anche perchè nessuno potrebbe volare. Siamo molto più preoccupati, invece, da quello che è successo prima dell’emergenza e da ciò che succederà dopo: non avremmo mai voluto alimentare polemiche politiche in un momento così difficile e delicato, ma non possiamo rimanere indifferenti agli sproloqui politici di un Sindaco che vive fuori dalla realtà”.

Lo affermano, in una nota, i Consiglieri Regionali: Giovanni Arruzzolo e Domenico Giannetta (Forza Italia), Tilde Minasi (Lega), Giuseppe Neri e Raffaele Sainato (Fratelli d’Italia), Nicola Paris (UDC); i Consiglieri Metropolitani: Edoardo Lamberti Castronuovo, Giuseppe Zampogna (Forza Italia), Luigi Dattola e Demetrio Marino (Fratelli d’Italia); i Consiglieri Comunali: Lucio Dattola, Mary Caracciolo e Pasquale Imbalzano (Forza Italia), Massimo Ripepi e Antonio Pizzimenti (Fratelli d’Italia), Emiliano Imbalzano (Lega).

“Falcomatà, infatti, governa Reggio Calabria da ormai sei lunghi anni, e prima di lui c’erano stati i commissari mandati dal suo partito al Governo, che erano rimasti oltre due anni al timone della città. Contemporaneamente, alla Regione abbiamo avuto per oltre 5 anni i compagni di merende del Sindaco guidati dal Presidente Oliverio, mentre a Roma si sono alternati i vari Renzi, Gentiloni e Conte che hanno espresso, guarda caso, nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (quello competente per gli scali aeroportuali) altri compagni di partito di Falcomatà, dapprima con Graziano Delrio e adesso con Paola De Micheli, entrambi del Pd e più volte a Reggio per partecipare ad eventi politici insieme al primo cittadino.

Leggi anche

Con chi se la prende, quindi, Falcomatà, se teme che l’Aeroporto non riaprirà? E con chi se la prende se l’Aeroporto anche quando era aperto non funzionava? È da quasi 10 anni che il suo partito sta governando tutto, ad ogni livello, con piena e totale competenza sulla situazione dello scalo: sarà che per difendersi, Falcomatà passa all’attacco mascherando le proprie inefficienze? Qualsiasi cosa è successa, sta succedendo e succederà all’Aeroporto dello Stretto è colpa proprio di Falcomatà e dei suoi compagni di partito che da molto tempo hanno ogni tipo di responsabilità, istituzionale e politica, sulla gestione dello scalo. Ma il primo cittadino di Reggio Calabria deve stare tranquillo: il futuro dell’Aeroporto di Reggio Calabria e soprattutto il suo rilancio sarà garantito dalle nostre attività con il nuovo corso Regionale e con la nuova Amministrazione Comunale di Centro Destra che in autunno daremo alla città: abbiamo già dimostrato, con il maxi finanziamento (di 25 milioni di euro) per l’ammodernamento e messa in sicurezza dello scalo, ottenuto grazie all’emendamento Cannizzaro in parlamento nonostante dalle file dell’opposizione, che per il Centro/Destra reggino, calabrese e nazionale, il Tito Minniti è una fondamentale priorità”. Infatti la Regione ha già avviato le interlocuzioni con Alitalia e altri vettori per la programmazione di nuove rotte e il rilancio dello scalo”.

I consiglieri concludono: