Aeroporto Lamezia, da aprile nuovo collegamento con Torino

Due nuove soluzioni aeree per collegare Lamezia e Torino

L’aeroporto di Lamezia Terme offrirà da aprile, due volte la settimana, e da luglio, una volta la settimana, due nuove destinazioni per Torino, grazie alla compagnia aerea low cost Volotea. Quest’ultima, opera a Torino dal 2013, e a livello locale ha trasportato oltre 700 mila passeggeri.

“Le due nuove destinazioni di Volotea – evidenzia l’ad di Torino Airport, Andrea Andorno – ci consentono di gettare le basi di un ulteriore ampliamento del network e confermano come, grazie a partner strategici, sia possibile servire sempre meglio il mercato torinese. In particolare la rotta verso la Grecia ci permette di rispondere a una domanda del turismo leisure verso una destinazione sinora non servita direttamente da Torino”.