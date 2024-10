Aeroporto dello Stretto, Versace: ‘Siamo nella fase dei proclami’

Aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, una telenovela infinita. Cittadini e viaggiatori si dividono fra eterni speranzosi ed ormai disillusi in cerca di un colpevole.

La situazione in cui si trova lo scalo reggino, però, non è frutto degli errori di un singolo, ma di anni ed anni di problemi irrisolti che, adesso, dovrebbero trovare una soluzione grazie all’Emendamento Cannizzaro, al Masterplan di Sacal ed alla manifestazione indetta dalla Regione Calabria che attesta l’interesse di compagnie aeree low cost, come Ryanair, per la città dello Stretto.

Molto più difficile, però, la vede il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace che, ospite dell’odierna puntata di Live Break, non ha nascosto la sua preoccupazione per ciò che riguarda il futuro del Tito Minniti.

Tito Minniti: collaborazione dalla Metro City, ma servono risposte concrete

“Abbiamo voluto mantenere un approccio propositivo, di attesa e comprensione – ha detto l’inquilino di Palazzo Alvaro ai microfoni di CityNow. L’ultima riunione, lo ricorderete, è stata quella con con l’AD Franchini che ci metteva a conoscenza delle creazione di un masterplan per il rilancio del Tito Minniti. Quello, quando arriverà, sarà il primo atto formale per far decollare lo scalo”.

Per ciò che riguarda invece la manifestazione di interesse indetta dalla Regione Calabria per sondare il campo in materia di possibili tratte per il futuro da e per Reggio, Versace ha ricordato:

“La formula della manifestazione non obbliga ne l’operatore a confermare la proposta, ne vincola chi l’ha indetta perché, nel bando, potrebbero cambiare le regole”.

Il Sindaco metropolitano f.f. si è poi concentrato sull’allarme lanciato da AeroportiCalabria.com:

“La loro denuncia ci apre gli occhi sullo stato attuale del Tito Minniti. È vero che Ryanair ha manifestato interesse per lo scalo reggino, ma le limitazioni ci sono ancora. Noi, dal canto nostro, vorremmo che tutte le cose dette fino ad ora fossero operative già da domani mattina, ma non possiamo non essere onesti nel dire che, attualmente, siamo ancora sotto l’aspetto di proclami e manifestazioni di intenti”.

E sul masterplan di Sacal:

“Siamo a metà ottobre e non abbiamo notizie dell’inizio dei lavori. Da semplice cittadino devo dire di essere un po’ preoccupato. Allo stesso tempo, però, vorrei rimarcare lo spirito di collaborazione che anima l’operato della Metro City. Non stiamo facendo polemiche ne sulla stampa, nè alle riunioni. È vero, anche, però che dopo due anni e mezzo siamo ancora al punto delle manifestazioni di interesse…”.

