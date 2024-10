Aeroporti, Cannizzaro: “I record ci inorgogliscono, ma non ci fermiamo. Presto altre novità”

“L’Aeroporto di Reggio Calabria è quello che cresce di più in Italia e, molto probabilmente, chiuderà l’anno con il record assoluto. Ma non solo Reggio, anche Lamezia e Crotone; quindi è tutto il sistema aeroportuale calabrese in generale a prosperare: secondo i dati nazionali è tra quelli che stanno crescendo in maniera più esponenziale. Questo non può che renderci orgogliosi, perché è la conferma assoluta che avevamo ragione, con Roberto Occhiuto abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo, cioè un boom in termini di traffico passeggeri, investimenti, visibilità, turismo”.