Aeroporto dello Stretto, il sostegno di Unicoop Calabria: ‘Il decollo di un nuovo inizio’

"Punto di svolta determinante per le sorti dell’aeroporto con importantissime ricadute economiche per la città metropolitana" così Nucera

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni di Serafino Nucera, presidente regionale di Unicoop Calabria, sulle recenti novità riguardanti l’aeroporto Tito Minniti e all’arrivo a Reggio Calabria della compagnia Ryanair.

“La notizia che l’aeroporto di Reggio Calabria diventerà hub della compagnia Ryanair data dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto costituisce un punto di svolta determinante per le sorti dell’aereostazione reggina con importantissime ricadute economiche per la città metropolitana e l’area dello Stretto grazie all’impegno profuso dal Presidente Roberto Occhiuto e dall’onorevole Francesco Cannizzaro”.

Così ha commentato il Presidente Regionale di Unicoop Calabria Serafino Nucera le ultime novità riguardanti il Tito Minniti.

Il progetto da parte della compagnia aerea irlandese di creare un hub e di implementare 4 nuove rotte nazionali e altre 4 che collegheranno Reggio Calabria con altrettante città europee costituirà una importantissima opportunità di sviluppo economico, commerciale, trasportistico e ultimo ma non ultimo turistico per l’intero comprensorio reggino e messinese.

La provincia di Messina e la Sicilia orientale in generale costituiscono infatti un’importante fetta della domanda di nuovi vettori e collegamenti aerei che troverà nell’aeroporto di Reggio Calabria la naturale risposta a queste esigenze. La nuova realtà che si sta creando inciderà in maniera determinante sui flussi turistici da e verso le

isole Eolie che costituiscono una importantissima voce del mercato turistico italiano. Questa destinazione movimenta infatti ogni anno più di 200.000 presenze turistiche costituendo una delle poste più rilevanti dell’economia siciliana.

Attualmente la nostra città non subisce alcun beneficio o ricaduta economica da questo mercato poiché il nostro territorio viene bypassato proprio a causa dell’inadeguatezza ed esiguità dei collegamenti. La domanda di trasporto aereo per le isole Eolie viene infatti soddisfatta dagli aeroporti di Fontanarossa e di Capodichino che dal punto di vista logistico e delle tempistiche di transfer, in realtà, non sono assolutamente convenienti.

Il Presidente Nucera ritiene quindi che l’accordo con Ryanair costituisca un risultato storico e che l’aeroporto riuscirà a diventare quindi una chance di ripresa e di riscatto per il nostro territorio e la nostra economia.