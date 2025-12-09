Regione Calabria, Gallo: ‘In corso l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti’

Lo ha affermato l'assessore regionale ai Trasporti illustrando lo stato del trasporto pubblico locale nella sede della Cittadella regionale, i risultati raggiunti e le prospettive del settore

L’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti è in corso, una bozza è già disponibile e sarà presto discussa in giunta per l’invio al Consiglio regionale.

Lo ha affermato l’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, illustrando lo stato del trasporto pubblico locale nella sede della Cittadella regionale, i risultati raggiunti e le prospettive del settore.



Gallo ha parlato nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti anche il direttore generale del Dipartimento, Giuseppe Iritano; il dirigente del settore Tpl e mobilità sostenibile, Giuseppe Pavone; i vertici dell’Autorità regionale trasporti Calabria (Artcal), Francesco Cribari e Tiziana Corallini, e il direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, Francesco Berardi.



In merito all’offerta regionale, Gallo ha ricordato “l’acquisto di nuovi treni da parte della Regione, la consegna del ventisettesimo treno nel corso dell’anno e l’aumento dei passeggeri, da 10 a 20mila l’anno”, evidenziando inoltre “gli interventi sul trasporto su gomma, con l’acquisto di nuovi autobus e un incremento della domanda”.



Riguardo la ferrovia ionica l’assessore ha riferito che “i lavori sono in corso” e che è stata avanzata “una richiesta di estensione di un mese dei tempi da parte di Rfi”, aggiungendo che “l’obiettivo è garantire la velocizzazione e consegnare la linea ai calabresi entro la metà del prossimo anno”.



Nel corso dell’incontro è stato presentato, inoltre, il master di II livello in Trasporto pubblico locale “STeMMS – Strategie, Tecnologie e Management per la Mobilità sostenibile”, organizzato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro in collaborazione con Regione e Artcal.

L’assessore Gallo ha definito la collaborazione con l’ateneo “un’occasione per formare tecnici qualificati, di cui abbiamo bisogno in questa regione”, spiegando che il master “permette di accompagnare un’evoluzione del trasporto pubblico locale, che da problema diventa opportunità”.