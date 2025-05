Pronto soccorso di Locri, i sindacati denunciano: ‘Ennesima aggressione a due infermieri’

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali denunciano, purtroppo per l’ennesima volta, l’aggressione della scorsa notte ai danni di due Infermieri che meritano tutta la solidarietà e il sostegno ma avrebbero meritato un Posto Fisso di Polizia adiacente allo stesso Pronto Soccorso e non in Direzione Sanitaria, per giunta chiuso nelle ore notturne.

Tale anomalia è stata più volte segnalata, ma non si capisce cosa debba succedere ancora per garantire la giusta sicurezza sul lavoro a chi è continuamente esposto alle aggressioni, ancor più di notte.

Ad aggravare la condizione interviene la carenza di Personale del comparto come Infermieri e OSS, recentemente le Scriventi Organizzazioni Sindacali hanno proclamato lo stato d’agitazione per un cambio compensativo che non rispettava i canoni previsti dalla normativa contrattuale ma soprattutto per come la Direzione Sanitaria di Presidio utilizza tali Figure, causando carenze proprio dove servirebbe una maggiore presenza ed operatività. I Lavoratori segnalano che la copertura del turno del Pronto Soccorso di Locri è garantita fino alla data odierna, forse fino a domani, dopo nessuno è in grado di dare una risposta, giace in Direzione Sanitaria in attesa di provvedimento.

Quindi si assiste ad un rischio di raddoppiare i turni, cosa non nuova ma si rischiano errori per la stanchezza accumulata, non c’è alcuna certezza del domani se non quella che il rischio di aggressioni rimanga.

Si procede con lo stato d’agitazione e si spera che la Direzione Generale intervenga con decisione per porre fine al fuori controllo che sta distruggendo l’Ospedale di Locri, lo chiedono le Scriventi Organizzazioni Sindacali per conto dei Lavoratori ma lo chiede l’intera Popolazione di Riferimento che ripone la propria speranza nei pochi e bistrattati Dipendenti, considerando che le stesse problematiche riguardano tutte le Unità Operative e che molte di esse stanno per implodere.

Si intraprenderà ogni forma di lotta consentita per la tutela dei Lavoratori e degli Utenti.