Reggio, agguato a Saracinello. Davi: ‘Bullace vittima di otto attentati dal 1994’

E' stato vittima di otto attentati dal 1994 ad oggi. L'aggiornamento di Klaus Davi: 'Sta meglio, sarà operato'

Giuseppe Bullace sta meglio. Il titolare della carrozzeria di Saracinello, zona sud di Reggio Calabria, è stato ferito in un agguato a colpi d’arma da fuoco. L’aggiornamento arriva dal giornalista Klaus Davi, che ha parlato direttamente con Bullace.

"Sta meglio – spiega Davi – E' lucidissimo e vigile. Sarà operato. Ha subito un solo colpo alla schiena, nella zona laterale destra parte bassa, che ha colpito anche il fegato. Non sa in quanti fossero gli aggressori, ma dal mio punto di vista è chiaro che lo avrebbero potuto uccidere".

E ancora.

"Dopo lo sparo Bullace non ha perso l'equilibrio, è rimasto in piedi e ha subito avvertito i familiari. A portarlo in ospedale è stato il cognato. La sua abitazione dista appena 150 metri dal luogo dell'agguato".

Un dato significativo: Bullace è stato vittima di ben otto attentati dal 1994 ad oggi. Quello di ieri rappresenta il tentato omicidio più grave subito finora.

Ricordiamo come nella mattinata del 7 Ottobre, nel quartiere Saracinello a Reggio Calabria, alcuni ignoti hanno aperto il fuoco contro Giuseppe Bullace mentre si trovava vicino alla sua carrozzeria. Un solo duello lo ha colpito alla schiena. Bullace è stato trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano.

Sul posto sono intervenute le Volanti e la Scientifica per i rilievi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta: il pm di turno ha affidato le indagini alla Squadra Mobile, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuarne le responsabilità.