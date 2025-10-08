Agguato a Reggio, la vicinanza di Davi al carrozziere ferito: ‘Ci eravamo sentiti il giorno prima’

«Sono assolutamente scioccato per l’attentato che ha subito ieri il carrozziere Giuseppe Bullace, una persona estremamente gradevole che incontro spesso a Reggio Calabria e con cui ci eravamo sentiti il giorno prima: avevamo commentato scherzosamente insieme un’intervista che avevo rilasciato. Tutta la mia solidarietà e vicinanza a lui e alla sua famiglia per quello che ha subito».