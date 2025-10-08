Agguato a Reggio, la vicinanza di Davi al carrozziere ferito: ‘Ci eravamo sentiti il giorno prima’
"Scioccato per l'attentato. La mia solidarietà a lui e alla sua famiglia" le parole del massmediologo
08 Ottobre 2025 - 14:39 | Comunicato Stampa
«Sono assolutamente scioccato per l’attentato che ha subito ieri il carrozziere Giuseppe Bullace, una persona estremamente gradevole che incontro spesso a Reggio Calabria e con cui ci eravamo sentiti il giorno prima: avevamo commentato scherzosamente insieme un’intervista che avevo rilasciato. Tutta la mia solidarietà e vicinanza a lui e alla sua famiglia per quello che ha subito».
Lo dichiara Klaus Davi, commentando l’agguato a colpi di arma da fuoco avvenuto nel quartiere Saracinello di Reggio Calabria ai danni del 60enne Giuseppe Bullace, titolare di una carrozzeria, rimasto ferito.