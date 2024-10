Agraria UniRC premia la vincitrice 2019 della gara “Isolamento e selezione di lieviti”

Alla facoltà di Agraria dell'Università Mediterranea, si è svolta la sesta edizione della “Gara di isolamento e selezione di lieviti per uso enologico”

Nell’ambito delle esercitazioni del modulo di Microbiologia delle Fermentazioni – facente parte della disciplina Microbiologia degli Alimenti del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari – si è svolta, su iniziativa del prof. Andrea Caridi, la sesta edizione della “Gara di isolamento e selezione di lieviti per uso enologico”.

Il Direttore, prof. Giuseppe Zimbalatti, ha premiato la vincitrice, Angelica Spanti, e ha consegnato gli attestati di partecipazione agli altri 10 studenti in gara.

Nelle edizioni precedenti erano risultati vincitori:

Daniela Quartuccio (prima edizione, a. a. 2006-2007),

Alessandro Scalese (seconda edizione, a. a. 2007-2008),

Gaetano Surace (terza edizione, a. a. 2008-2009),

Claudia Denami (quarta edizione, a. a. 2013-2014)

Ilaria Macrì (quinta edizione, a. a. 2016-2017).

Le diverse fasi della gara si sono svolte in parte presso l’aula di Microscopia a Feo di Vito e in parte presso il laboratorio di Microbiologia in salita Melissari.

L’obiettivo della gara è da sempre quello d’imparare a isolare, identificare e caratterizzare i lieviti presenti nei mosti d’uva, selezionando tra quelli della specie Saccharomyces cerevisiae i ceppi migliori, da utilizzare come starter nell’industria enologica: quindi, imparare divertendosi.