Aiac Reggio: ospite del clinic, il tecnico della Reggina Torrisi

Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio, presso l’Oasi Club in Reggio Calabria, l’evento organizzato da AIAC Reggio Calabria che ha visto come protagonista Mister Alfio Torrisi allenatore UEFA-PRO ed attuale guida tecnica della Reggina 1914. A far gli onori di casa ci hanno pensato Mister Mesiti Girolamo e Sorgonà Pasquale, rispettivamente Presidente AIAC Calabria e Presidente AIAC Reggio Calabria, mentre la serie di interventi è stata moderata da Mister Giuseppe Carella allenatore Uefa-A.

Mister Alfio Torrisi è stato nominato ufficialmente allenatore della Reggina 1914 a stagione in corso, riuscendo fin da subito risollevare le sorti della compagine amaranto, recuperando una situazione che sembrava ormai del tutto compromessa e riportandola tra le pretendenti al salto di categoria. E’ stato accompagnato nelle oltre due ore di intervento da Mister Sorci Allenatore in seconda, dal Match Analyst Polito, dall’Allenatore dei portieri Pergolizzi, dal Preparatore atletico Calzona e dal Massofisioterapista Albino.

Il Tecnico catanese assieme a tutto il suo staff, ha illustrato i propri principi di gioco e le proprie metodologie di allenamento, ponendo un particolare focus sull’importanza dell’aggressione dell’avversario nella fase di non possesso palla. L’incontro è risultato particolarmente interessante alla numerosissima platea di presenti anche grazie ad una serie di contenuti interattivi di pregevole fattura, preparati ad hoc e visionati durante la lezione. Da segnalare anche la presenza tra il pubblico del Direttore Generale della Reggina 1914 Dott. Giuseppe Praticò.

L’evento rappresenta soltanto il primo appuntamento di una fitta serie di incontri di approfondimento dedicati a tematiche tecniche che saranno organizzati da AIAC Reggio Calabria per tutto il 2026 e che vedranno il proprio apice nella organizzazione della quinta edizione del premio “Stefano Viola”, nel prossimo mese di giugno, la tradizionale premiazione dei migliori allenatori reggini per la stagione sportiva in corso.