Manifestazione ‘Grassroots’ a Coverciano. A rappresentare la Calabria la Segato
Costagliola e compagni si sono distinti per le apprezzatissime qualità tecniche
15 Giugno 2026 - 09:05 | Redazione
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Si è svolta a Coverciano nei giorni 13 e 14 giugno la manifestazione Grassroots, che vedeva impegnate tutte le società vincitrici del campionato Regionale Under 10 categoria Pulcini. A rappresentare la Calabria, così come nello scorso anno, la Scuola Calcio Segato.
Costagliola e compagni si sono distinti per le apprezzatissime qualità tecniche risultando tra le migliori d’Italia.
Tanta gioia per calcare i campi del tempio del calcio. Non solo calcio ma anche al visita al museum.
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