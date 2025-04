Reggio, Cilea sold out per l’Aida: l’attesa è quasi finita

La grande lirica torna in città con l’Aida di Zeffirelli: spettacolo sold out per celebrare il 40° di Catonateatro

L’attesa è finita. Il grande evento dell’Aida a Reggio Calabria vedrà il suo debutto venerdì 4 aprile alle 21, per poi essere rappresentata in replica domenica 6 alle 18. L’imponente allestimento ha preso forma in questi giorni grazie alle forze messe in campo sul territorio dalla Polis Cultura, che ha voluto fortemente l’Opera per festeggiare l’importante traguardo dei 40 anni di Catonateatro.

E la città ha risposto in maniera esemplare, con un Teatro Cilea esaurito in ogni ordine di posto (loggione compreso) per le due date previste.

Una produzione nata da un progetto lungo due anni

Un progetto che ha visto una gestazione lunga più di due anni e che si concretizza oggi grazie ad un rapporto ormai consolidato tra la storica organizzazione reggina e Filippo Arlìa, maestro concertatore e direttore d’orchestra dell’Opera stessa.

La spinta decisiva per realizzare questa grande impresa è arrivata dai tanti partner, locali e non, che hanno voluto contribuire sponsorizzando un evento così prestigioso con le loro aziende, restituendo così alla città una vetrina che travalica i confini regionali per affermarsi a livello nazionale.

Zeffirelli e la magia dell’Aida: la ripresa di un capolavoro

Un ruolo centrale in questa produzione lo riveste il nome del Maestro Franco Zeffirelli, la cui Aida, realizzata al Teatro di Busseto per il Centenario Verdiano, verrà riprodotta fedelmente grazie alla regia di Stefano Trespidi, all’epoca assistente di Zeffirelli e oggi vicedirettore artistico della Fondazione Arena di Verona.

L’Aida di Reggio Calabria vedrà sul palcoscenico del Teatro Cilea:

Le scenografie firmate dal Maestro Franco Zeffirelli

Le attrezzerie e i costumi originali creati da Anna Anni , costumista di fama internazionale

, costumista di fama internazionale Una regia fedele alla storica visione zeffirelliana

Un tocco d’autore reso ancora più prezioso dalla presenza, al debutto di venerdì sera, del figlio Filippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Zeffirelli di Firenze, che ha ringraziato sentitamente Polis Cultura per aver scelto questa particolare versione dell’Opera.

Un cast d’eccellenza

Aida: Maria Pia Piscitelli – soprano di fama internazionale con una carriera tra Europa e America

Radamès: Gustavo Porta – tenore argentino, protagonista nei teatri d’opera di tutto il mondo

Amneris: Veronica Simeoni – mezzosoprano esperta nel repertorio verdiano

Amonasro: Carlos Almaguer – baritono di rilievo internazionale

Ramfis: Viacheslav Strelkov – basso ucraino

Re d’Egitto: Francesco Villella

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo

Direzione: Filippo Arlìa con l’Orchestra Filarmonica della Calabria

Coro: Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa

Coreografie: Luc Bouy (riprese da Gaetano Petrosino), con Paola Saribas nel ruolo che fu di Carla Fracci

Corpo di ballo: Rossana Dance di Reggio Calabria

Filippo Arlìa, classe 1989, è uno dei direttori d’orchestra più versatili e richiesti della sua generazione. Vanta concerti in oltre 30 paesi con importanti orchestre tra cui l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, la Haifa Symphony Orchestra, la Jerusalem Symphony Orchestra e i Virtuosi del Teatro alla Scala.

Il Coro Lirico Siciliano, fiore all’occhiello del panorama sinfonico italiano, ha eseguito Aida e La Traviata sotto la regia di Zeffirelli ed è stato insignito del Premio Golden Opera – Oscar della Lirica.