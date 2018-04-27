Venerdì13 Aprile alle ore 9.00, presso l’Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale della Calabria, si è tenuta la Cerimonia di premiazione degli studenti reggini vincitori del concorso Aido RC per l’a.s. 2017/2018 “A.I.D.O.: VITA SENZA CONFINI”, indetto dal Gruppo Comunale reggino dell’A.I.D.O. Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, col supporto di patrocinanti e partner e finalizzato alla diffusione della “cultura della donazione”.

I vincitori dell’Istituto Comprensivo Catanoso-De Gasperi

Tra i vincitori anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi”!La Dirigente Prof.ssa Sonia Barberi è stata premiata per la partecipazione al concorso del nostro Istituto, la classe 5^ sez. A della Scuola Primaria “San Cristoforo” si è classificata al primo posto per la sezione Disegno/Dipinto con una rappresentazione grafica realizzata con varie tecniche dal titolo “YOU HAVE MY HEART” e la Classe 5^ sez. A della Scuola Primaria “Condera” si è classificata al secondo posto per la sezione Saggio Breve con un elaborato in prosa dal titolo: “DONARE È…VITA SENZA CONFINI”.

Gli alunni del nostro Istituto, con il loro testo e con il loro disegno, hanno così colto e opportunamente interpretato il senso del concorso riflettendo su un tema delicato e importante quale quello della donazione di organi, tessuti e cellule: un gesto di grandissima solidarietà, altruismo e generosità che restituisce un’opportunità di vita a chi è in attesa di ricevere un trapianto.

Un GRAZIE all’A.I.D.O. che si prodiga per la diffusione della “cultura della donazione” per rendere ogni cittadino consapevole di come donare sia un piccolo gesto ma che può realizzare un sogno grande: quello della vita!