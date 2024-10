Aifitec, open day gratuito di estetica tra trucchi, massaggi e extension ciglia

Domenica 27 gennaio presso la sede dell’ente di formazione Aifitec, corso Garibaldi 527, si terrà l’OPEN DAY gratuito di estetica. Presso la sede si terranno svariate dimostrazioni di estetica in quattro aree principali: unghie, extension ciglia, trucco e massaggio.

Durante le dimostrazioni sarà anche possibile avere informazioni sui corsi di estetica promossi dall’ente, e prenotarsi per i corsi disponibili fino ad aprile 2019.

L’evento inizerà alle ore 11:00 con la dimostrazione di extension ciglia, per poi proseguire alle ore 14:00 con la dimostrazione di ricostruzione unghie in acrygel, alle ore 16:00 trucco sera e per poi finire la dimostrazione di massaggio detox total body relax alle ore 18:00.