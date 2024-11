Airc: domenica 8 maggio l’azalea della ricerca

Domenica 8 maggio, Festa della Mamma, 3.600 piazze fioriscono con L’Azalea della Ricerca di AIRC per migliorare la qualità della vita delle donne e rendere i tumori femminili sempre più curabili

20 mila volontari dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro distribuiscono in migliaia di piazze l’Azalea della Ricerca, da oltre trent’anni simbolo della battaglia contro i tumori femminili.

Un dono davvero speciale per festeggiare tutte le mamme, un gesto importante per tante donne che potranno realizzare il loro sogno di maternità, grazie al lavoro dei ricercatori.

Regalando l’Azalea della Ricerca potremo dire tutti insieme “Contro il cancro, io ci sono”

Per trovare l’Azalea della Ricerca nelle vostre città

airc.it oppure numero speciale 840 001 001 (*)

*UNO SCATTO DA TUTTA ITALIA, ATTIVO DAL 22 APRILE, 24 ORE SU 24

L’Azalea di AIRC, un’alleata per la ricerca e per le donne.

Oltre 63.000 donne ogni anno in Italia sono colpite da un tumore al seno o agli organi riproduttivi.

Il cancro al seno pur essendo il più frequente, con circa 48.000 nuove diagnosi, è anche la patologia per la quale la ricerca ha ottenuto i migliori risultati, portando la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi dal 78 all’87 per cento solo negli ultimi due decenni. Un traguardo importante, ma ancora lontano dal 100%, soprattutto se si considera l’aumento dell’incidenza del tumore al seno nella fascia di età 30-40 anni: sono infatti circa 3.000 le giovani donne, ogni anno sottoposte a protocolli di cura per questo tumore, che potrebbero vedere compromessa la possibilità di avere dei figli al termine delle terapie (Dati AIOM e AIRTUM, I numeri del cancro in Italia 2015).

QUI LE PIAZZE AIRC REGGINE