Al Campo CONI la simulazione della della Protezione Civile con la ‘Telesio’

Oggi, martedì 17 Maggio, al Campo Scuola “Coni” del Rione Modena, si svolgerà la manifestazione finale del Progetto Nazionale “Scuola multimediale di Protezione Civile”.

Il progetto educativo per la diffusione della cultura di Protezione Civile ha coinvolto le classe quarte e quinte della scuola primaria e le prime classi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Telesio– Montalbetti”.

Ad aprire i lavori della giornata, alle ore 10, il saluto del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Telesio”, dottoressa Marisa Maisano. A seguire, i saluti della dottoressa Lucia Abiuso (U.S.R Calabria), del Prefetto di Reggio Calabria, e dell’ingegnere D’Andrea (Dipartimento Regionale della Protezione Civile).

Alle 10,30 è prevista la visita delle postazioni allestite presso il campo “Scuola Coni”. Tutti i partecipanti potranno ammirare le postazioni dei Vigili del Fuoco, quelle dell’Istituto “Telesio”, dei volontari del Soccorso Alpino, le unità cinofile, del Corpo Forestale dello Stato, del Suem 118, dell’A.R.I e della Regione.

L’obiettivo di questo progetto è quello di far conoscere il sistema e la struttura della Protezione Civile, preparando gli alunni agli eventi che possono pregiudicare la sicurezza nelle strutture scolastiche per mezzo di comportamenti opportuni da adottare sia nella fase preventiva sia in quella di emergenza.