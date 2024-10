Al Castello di Corigliano “Sibari – I luoghi della memoria” di Anna Romanello

di Daniela Bonanno Conti – Fino al 31 Ottobre 2017 presso il Castello Ducale di Corigliano Calabro, in occasione del Festival di Corigliano Calabro Fotagrafia 2017, si terrà la mostra dal titolo: “Sibari – I luoghi della memoria” realizzata dall’artista-performer Anna Romanello. Per l’occasione, durante la cerimonia di inaugurazione saranno presentati anche gli altri autori delle mostre. Per quanto concerne la mostra realizzata da Anna Romanello, l’artista nelle sue opere ci parla di un territorio ferito quello di Sibari, narrando dello sgretolamento culturale e civile e delle varie ferite che si sono verificate nel corso del tempo, nel patrimonio archeologico di Sibari, considerato da tutti, di una rara bellezza. Le xilografie realizzate dall’artista assumono dei connotati quasi drammatici, quasi a sottolineare la potenza della natura che cancella perfino la storia dell’uomo. L’artista cerca di ricordare il passato ma tenta una sublimazione del presente introducendo elementi di arte contemporanea ed elementi di fotoritocco. Le sue opere sono reali e sono un chiaro segno di una coscienza infelice che non rende giustizia ai resti sepolti del passato (dopo l’allagamento degli scavi di Sibari nel gennaio del 2013) ma non ci conforta nemmeno per il prossimo futuro, evidenziando la realtà delle cose, ovvero la distruzione di tutto ciò che ci circonda. Come dice la stessa artista, le crepe nel terreno di Sibari, che vediamo nelle sue opere, sono pure le crepe dell’anima. Per informazioni relative alla mostra di Anna Romanello e alle altre rassegne in programma, possiamo consultare il seguente sito all’indirizzo internet: http://www.coriglianofotografia.it