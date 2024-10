Al Cilea il concerto di Yamandu Costa chiude ‘Reggio chiama Rio’

Il concerto del compositore brasiliano, Yamandu Costa, noto per la sua chitarra a sette corde, si terrà al Teatro Cilea di Reggio Calabria domani sera, 28 novembre, con inizio previsto per le ore 21,00. L’evento musicale chiuderà il festival “Reggio chiama Rio” – Alziamo il Sipario/Fatti di Musica 2017- Comune di Reggio Calabria/Shownet srl.

Considerato uno dei più grandi talenti della chitarra brasiliana, Yamandu Costa è un riferimento mondiale nell’interpretazione della musica brasiliana .

La chitarra a sette corde, suo strumento principe, è usata in Brasile, principalmente nel Choro e nel Samba. Costa ha esplorato tutte le possibilità della chitarra a 7 corde, rinnovando vecchi temi e creando proprie composizioni appassionate e coinvolgenti. Il concerto di domani rappresenta una occasione musicale unica in Calabria e in Italia, inserito all’interno di un tour internazionale che sta facendo tappa nelle principali realtà musicali mondiali facendo riscontrare grande successo di pubblico e critica.