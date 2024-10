Al Cilea di Reggio Calabria il celebre musical ‘Flashdance’

Mentre procedono le prenotazioni di istituti scolastici per i matinée e le prevendite dei biglietti dei serali della grande Opera Musical “La Divina Commedia” di Mons. Marco Frisina del 30 novembre e 1 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria, per gli appassionati del genere è in arrivo in Calabria anche l’originale “Flashdance Il Musical”.

Entrambi gli spettacoli fanno parte di “Fatti di Musica 2018”, la trentaduesima edizione del Festival del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali più attesi della stagione, premiandoli in varie sezioni con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco.

“Flashdance il Musical”, trasposizione di uno dei maggiori successi mondiali del cinema, è in arrivo nei principali teatri italiani dopo l’incredibile successo di pubblico al Teatro Nazionale “CheBanca!” di Milano, con oltre 70.000 presenze. La nuova versione teatrale del film culto della Paramount Pictures è prodotta da Stage Entertainment e Full House Entertainment, mentre la tournée, che partirà il 27 ottobre con l’anteprima di Assago, è curata da Vivo Concerti.

Cinque le repliche in Calabria: 1 dicembre al Teatro Rendano di Cosenza, 4 e 5 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro, 7 e 8 dicembre al Teatro Cilea di Reggio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00, tranne quello del 5 dicembre a Catanzaro, previsto alle ore 18.00.

Lo spettacolo è tratto dalla memorabile pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne, con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhaz e la protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex. Il film è stato il più visto in Italia in quello stesso anno, una colonna sonora da Oscar con 20 milioni di copie vendute e un incasso al box office di 100 milioni di dollari.

A interpretare Alex nel musical sarà Valeria Belleudi, allieva della Scuola di “Amici” di Maria De Filippi, già attrice di first class musical come “Sister Act”. La regia è affidata alla brillante Chiara Noschese, affermata attrice di teatro, casting director e regista di family show quali “Il Piccolo Principe” e “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”, che con “Flashdance il Musical” firma la sua prima regia di un importante titolo internazionale.

Non mancheranno le hit più famose in lingua inglese, What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt, I love Rock’n Roll, in un musical con una cifra stilistica completamente rinnovata. Coreografie, musica e canzoni di Robert Cary e Robbie Roth, corredate da suggestive scenografie, proiezioni e luci, faranno da cornice ad una grande storia d’amore, di amicizia e di riscatto personale, la storia di un sogno e del coraggio di poterlo realizzare. Uno spettacolo ricco di grandi temi universali senza tempo, portati in scena da un cast di straordinari performer.

Anche per “Flashdance il Musical” la prevendita dei biglietti è regolarmente in corso in tutti i punti Ticketone (informazioni su prezzi e prevendite: 0968441888 www.ruggeropegna.it). Dopo “La Divina Commedia”, che sarà premiata come “Migliore Produzione di Opera Musicale Moderna” dell’anno, a “Flashdance” sarà assegnato il riconoscimento di “Fatti di Musica” come “Miglior Musical del 2018”. La trentaduesima edizione del Festival “Fatti di Musica”, media partner Radio Juke Box, è realizzata in collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nell’ambito dei Grandi Festival Internazionali Storicizzati.