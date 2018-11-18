Il Kiwanis Club Reghion 2007, nell’ambito delle iniziative previste in vista delle celebrazioni della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promuove l’incontro dal titolo “I DIRITTI DELL’ INFANZIA E DELL’ ADOLESCENZA: verso una rinnovata cultura della responsabilità nelle relazioni tra adulti e bambini”, che si terrà presso l’I.I.S. “Ten.Col. G.Familiari” di Melito P.S., domani 19 novembre con inizio alle ore 9:00.

Organizzazione e protocollo con il Kiwanis

L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Comprensivo “Megali Melito-Roccaforte” assieme all’Istituto scolastico ospitante, nell’ambito di un protocollo d’intesa col Kiwanis Club Reghion 2007, club service di volontari al servizio dei bambini e della comunità.

I tempi saranno scanditi dal rituale cerimoniale kiwaniano, a cura della Vicepresidente del Kiwanis Club Reghion 2007, d.ssa Silvia Biancolini.

Autorità e relatori

Davanti ai bambini della scuola primaria ed alla presenza del Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Ten. Col. Giovanni Familiari”, dott. Domenico Zavettieri, del Dirigente dell’I.C. “Megali Melito-Roccaforte”, d.ssa Concetta Sinicropi, delle massime Autorità kiwaniane, del Sindaco di Melito, ing. Giuseppe Meduri e delle altre autorità civili, militari e religiose di Melito, nonché dei Dirigenti scolastici delle scuole viciniori, del personale docente e Ata e dei genitori, si alterneranno i relatori:

ssa Menita Crucitti , psicologa e psicoterapeuta, che affronterà il tema delle nuove sfide educative nelle “connessioni” genitori-figli

, psicologa e psicoterapeuta, che affronterà il tema delle nuove sfide educative nelle “connessioni” genitori-figli Cristina Palazzolo, Presidente del Kiwanis Club Reghion 2007, che si soffermerà sulla responsabilità genitoriale nella tutela dei diritti dei bambini

– d.ssa Vincenza Anna Duca, medico chirurgo specialista in bioetica e sessuologa, con “I bambini ci osservano”.

Sono previsti, inoltre, gli interventi del dott. Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria e degli studenti e studentesse dei due Istituti scolastici organizzatori.

La conclusione e gli intermezzi musicali

Concluderà i lavori il Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea, dott. Leo Giovanni Andrea Casile.

Gli intermezzi musicali e le scenografie dell’evento saranno a cura delle majorettes dell’I.C. “Megali Melito Roccaforte”.

Gli organi di stampa e la cittadinanza tutta sono invitati a partecipare.