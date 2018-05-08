L’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua, in qualità di Scuola Polo per la provincia di Reggio Calabria per il Progetto “Una Regione in Movimento 2018 – Bambini e insegnanti in campo…competenti si diventa” organizza giorno 10 Maggio 2018, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso i Campetti Polivalenti di Via Messina (Reggio Calabria) la manifestazione provinciale conclusiva del progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia.

Questa specifica iniziativa, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, nasce per promuovere un nuovo modo di “fare scuola”, progettando tempi spazi e proposte formative incentrate su obiettivi ludico-motori. Con durata triennale, il progetto intende seguire la naturale evoluzione dello sviluppo psicofisico del bambino dai 3 ai 5 anni, favorendo l’acquisizione di un’adeguata consapevolezza corporea.

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Galluppi – Collodi – Bevacqua, Dott.ssa Mariantonia Puntillo, ha attenzionato e supportato la realizzazione di questa iniziativa che, estesa su tutto il territorio nazionale, si pone quale strumento di prevenzione e promozione del benessere e sollecita la promozione di buone pratiche di inclusione e prevenzione del disagio.

All’iniziativa hanno aderito le Scuole dell’Infanzia della provincia di Reggio Calabria, le quali parteciperanno alla manifestazione con circa duecento bambini di 5 anni che eseguiranno in campo percorsi motori attinenti agli obiettivi e alle finalità del progetto.